Kurse erholen sich: Börsianer können wieder lachen

Eine rasante Kursrally hatte am Vorabend bereits die Wall Street geliefert. Die Ankündigung einer Aufschiebung von bestimmten Zöllen für einige Länder durch US-Präsident Trump hat die Aktienmärkte in den USA am Mittwoch hochspringen lassen. Stunden davor postete der Republikaner: „Das ist ein großartiger Zeitpunkt, um zu kaufen!“