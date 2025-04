Wahrer Wahnsinn | Rückwärtspurzelbaum

Rückwärtspurzelbaum. Da kamen am Abend Meldungen hinzu, mit denen keiner gerechnet hatte. US-Präsident Trump kündigte nicht nur an, die Zölle für China noch weiter über die 100-Prozent-Marke zu jagen. Sondern er setzte gleichzeitig auch die Zölle für sogenannte „loyale“ Länder wieder aus. Für, wie er sagte, 90 Tage. Ein Rückwärtspurzelbaum der Super-Sonderklasse. Oder einfach: der Marke Trump. Warten wir, wie lange für Trump 90 Tage dauern, warten wir, welche Länder er als „loyal“ einschätzt, warten wir, wie weit er die Zölle für China noch treibt. Und welcher Wahnsinn ihm sonst noch einfällt, den er dann wieder revidiert, erweitert, verringert. Achja, und dann wurde am Abend auch noch eine österreichische Überraschung bekannt: Neuer Fußballpräsident wird – der niederösterreichische Landesjägermeister! Der war übrigens auch schon Finanzminister und ÖVP-Chef. Und heißt Josef Pröll. Ja, wie heißt es in der Sportlersprache so schön: Das Leder ist rund…