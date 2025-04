Wanderbare Flusskreuzfahrt

Nach dem Direktflug nach Porto und dem Einschiffen auf der 77 Meter langen und elf Meter schmalen „Douro Spirit“ bleibt noch Zeit, um die malerische Altstadt mit ihren steilen Gassen zu erkunden, am nächsten Tag fährt das Schiff bis Regua und passiert dabei zwei Schleusen – besonders beeindruckend die Carrapatelo-Schleuse, die zweithöchste Europas. In zwölf Minuten gleiten wir 35 Meter in die Höhe, der Kapitän manövriert unser für den engen Fluss „maßgeschneidertes“ Schiff zentimetergenau zwischen hohe Betonmauern und wieder hinaus: ein tolles Erlebnis und Fotomotiv!