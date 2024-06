ÖVP ganz sicher: „System Kickl“ wurde demaskiert

Geldfluss an rechtsextreme Medien

Die blaue Partei habe in Regierungsverantwortung „versagt“, so Hanger: „Das hat sie mehrfach bewiesen.“ Es gebe ein „unglaublich breites Feld an Unfähigkeit und Skandalen“. Darunter etwa die Medienpolitik. Die FPÖ habe in der Regierung „ungeniert“ rechtsextreme Medien mit Inseraten versorgt.