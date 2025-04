Seuchenalarm: FPÖ schießt scharf gegen Regierung

Blaue Kehrtwende bei Grenzschließungen?

Brisant: In der Vorwoche gab es seitens der FPÖ noch Kritik an den Grenzschließungen. So sagte der burgenländische Bauernobmann und blaue Bundesrat Thomas Karacsony: „Das führt zu Panik und lähmt die gesamte Wirtschaft wie zu Corona-Zeiten.“ Er forderte stattdessen Seuchenteppiche bei Grenzübergängen sowie „rigorose Grenzkontrollen“ von Lebendtiertransporten.