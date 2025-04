Welser baute E-Scooter illegal zu Raser-Roller um

Der 34-jährige Welser düste mit seinem E-Scooter am Dienstagnachmittag in der Messestadt mit rund 50 km/h zwischen Autos hindurch – so wurde die Polizei auf den rasenden Roller aufmerksam. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und konnten den 34-Jährigen schließlich anhalten.