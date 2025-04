„Hunyadi“: „Die Serie ist keine Geschichtsstunde“

Das abenteuerliche Leben des ungarischen Feldherren János Hunyadi wurde in aufwendigen Dreharbeiten für eine zehnteilige Event-Serie zum Leben erweckt. Regisseur Robert Dornhelm hielt die Fäden des Mammutprojekts in der Hand: „Ich ja in Rumänien geboren und habe als Kind ganz in der Nähe des Hunyadi-Schlosses gewohnt. Es war für uns Kinder eine Mutprobe, durch die Tunnel dort zu kriechen.“