Kaulitz & Co.: „Späti“ als Berliner Kulturerbe

„Der Späti gehört zum Kulturerbe Berlins. Es ist ein kleiner Kiez-Laden, der rund um die Uhr offen hat und auch eine soziale Funktion einnimmt. Da treffen sich die unterschiedlichsten Leute zufällig oder absichtlich. Für manche wird der Späti zum zweiten Wohnzimmer“, erklärt mit Alexander Finkenwirth einer der Hauptdarsteller der neuen Comedy-Serie „Späti“ (21.45 Uhr, ZDF Neo). Darin übernehmen die beiden Versager Fred (Wilson Gonzalez Ochsenknecht) und Konnopke (Finkenwirth) einen dieser Späti-Läden – und es geht natürlich alles schief, was schiefgehen kann: „Von außen betrachtet würde man sie eher als Verlierer bezeichnen. Die selber sehen sich aber gar nicht so und das ist das Schöne. Die sind selbstbestimmt und zufrieden mit ihrem Späti – und ihrem Leben“, so Finkenwirth.