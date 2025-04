Rami Malek: „Wollte nie einen Actionfilm machen“

Rami Malek war bei diesem Film übrigens nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent mit dabei: „Ich versuche, mich in dieser Branche so viel wie möglich weiterzuentwickeln. Ich war nie der Typ, der immer nur in seinem Trailer sitzt, wenn er grade nicht filmt. Ich war immer an den Vorgängen interessiert, die einen Film ausmachen, bewundere Kameraleute, die Meisterwerke zaubern. Ich wollte dabei sein bei der Suche nach einem Regisseur, bei den Gesprächen mit dem Studio, wollte die richtigen Darsteller zusammenstellen. Einfach mal mehr Verantwortung übernehmen.“ Nachsatz: „Das ist ein Event für die große Leinwand, nicht für den Bildschirm im Flugzeug und schon gar nicht für den eines Smartphones!“