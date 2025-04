Barrikaden gegen 15.700 Autos in Wiens Innenstadt

Rigorose Regeln

Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) gibt zu verstehen, dass man die Maßnahmen genau so umsetzen will, wie sie 2022 in einer Studie vorgeschlagen wurden. Das sei der Wunsch der Bewohner, und darauf hätten sich vier der fünf Parteien in der Bezirksvertretung geeinigt. Zum Unterschied von anderen Städten, in denen man etwa Zufahrten in der Art wie in Wien heutzutage Parkscheine kaufen kann, bedeutet das eine rigorose Regelung.