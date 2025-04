Jetzt kommen Zufahrtsregeln für Wiens Innenstadt

System „nach europäischen Standards“

Inzwischen gibt Ludwigs Vertrauter, Wiens ehemaliger Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, im Verkehrsministerium den Ton an. Das dürfte Bewegung in die jahrelange Pattstellung zwischen Bund und Stadt gebracht haben. Datenschutz-Probleme, die früher auch die ÖVP geteilt hatte, sieht man im Bund nun keine mehr: Die Video-Überwachung der Zufahrtsbeschränkungen werde „nach europäischen Standards“ erfolgen, wird betont. In Städten wie Paris, Bologna und Turin sind derartige Systeme bereits im Einsatz.