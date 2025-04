Schlechter Start für Merz

Merz hat nun einen schlechten Start, aber so muss es nicht bleiben (wenn er endlich ein in sich ruhender Buddha wird wie wir das nun in Österreich kennen). Die Umfragen zeigen nämlich auch, dass die gleichen Menschen, die Merz den Verrat ankreiden, die Sonderschulden für nötig halten, um Deutschland aus der Krise zu führen. „Die Menschen lieben den Verrat, aber nicht den Verräter“, zitiert ein Kommentator Napoleons Außenminister Talleyrand.