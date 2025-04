„Aufgeben war für mich niemals eine Option!“

Statement-Treffer

Der Treffer selbst? „War ehrlich gesagt kein Glanzschuss, der ist irgendwie reingekullert“, sagt Arber mit verschmitztem Lächeln. Und doch war es mehr als ein Tor: Es war eine Botschaft. An seinen Körper, an den Krebs und an alle Zweifel über seine Rückkehr. „Ohne Tor wär ich nicht zufrieden heimgefahren und sauer auf mich selbst gewesen“, gesteht der Bad Reichenhaller offen. Dieses Feuer in ihm, dieser Ehrgeiz – er ist spürbar in jedem Satz.