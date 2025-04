Salzburg gegen Blau-Weiß Linz ab 14.30 Uhr LIVE

Der schlafende Riese scheint wachgeküsst und nähert sich in großen Schritten der Ligaspitze. Red Bull Salzburg hat nach dem Auftaktsieg gegen Rapid auch am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Blau-Weiß Linz trotz Personalengpass einen Sieg eingeplant. „Es war wichtig, so zu starten. Wir wollen bewusst den Schwung vom Rapid-Spiel mitnehmen“, sagte Trainer Thomas Letsch. „Jetzt konzentrieren wir uns nur auf das zweite Spiel.“