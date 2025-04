Verteidiger löste Versprechen als Knipser ein

Crash mit Folgen und klarer Heimsieg

Derweil besiegte Puch Hallwang zu Hause spät mit 2:1. Vor der Pause krachten Keeper Colic und Gästemann Mitterbauer mit den Köpfen zusammen, mussten vom Feld. Colic wurde mit Rissquetschwunde über dem Auge gar von der Rettung abgeholt. Bitter: Der für Mitterbauer eingetauschte Kovac sah kurz nach der Pause wegen Nachtretens glatt Rot. Zwar glich Neuzugang Brkic per Elfer aus. Am Ende fixierte aber Rexhepi den knappen Hausherren-Sieg. „Da waren leider sechs, sieben Entscheidungen gegen uns“, haderte Gäste-Trainer Damir Borozni. Der mit der Leistung seines Teams ansonsten aber zufrieden war. Indes bezwang Eugendorf Seekirchen-Bezwinger Siezenheim zu Hause klar mit 3:0. „Sie haben einen taktisch sehr versierten Trainer, der sich immer was einfallen lässt. Normal liegt es uns nicht so, dass wir das Spiel machen müssen. Die Teamleistung war aber fantastisch“, fand Eugendorf-Coach Mario Messner. Siezenheim-Pendant Peter Urbanek gestand: „Fußballerisch fehlen uns dann einfach etwas die Lösungen.“