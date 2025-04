Deutsche Klubs haben den Cup-Finalisten im Auge

Noch Zukunftsmusik, vorher wollen Komposch und Co. die Saison am 1. Mai im Cup-Finale krönen. Ein Titel wäre für weitere Verhandlungen sicherlich förderlich – Stichwort Finanzielles! Bei Verteidiger-Kollege Manuel Pfeifer hat Hartberg die Zügel ja nicht in der Hand. Der Linksverteidiger verlängert nicht – soll nun auch im Visier deutscher und holländischer Klubs stehen.