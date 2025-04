ÖFB-Cup: Austria gegen Hartberg ab 20.30 Uhr LIVE

In der Generali Arena standen die Steirer bereits im Viertelfinale am Rasen. Gegen Zweitligist Stripfing siegte der Bundesligist nach viel Bangen erst nach der Verlängerung 2:0. Im Jahr 2025 gab es danach nur mit einem 2:1-Heimsieg gegen Rapid drei Zähler zu bejubeln. Drei Remis und drei Niederlagen stehen außerdem zu Buche. Vergangenes Wochenende setzte es ein 2:3 gegen Klagenfurt. Der Kampf um den Klassenverbleib rückt zumindest am Mittwoch in den Hintergrund.