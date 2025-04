Streit um Wasserverbrauch: Gericht „kübelt“ Urteil

Beim Jahresverbrauch von mehr als 5,3 Millionen Litern hatte man zunächst auch am Gemeindeamt an einen Fehler geglaubt. Nach mehrfacher Prüfung des Zählers durch das Eichamt und dem Ausschluss anderer Faktoren kamen dann aber Gemeinde und später auch das Gericht zum Schluss, dass das so seine Richtigkeit habe, die „Krone“ berichtete.