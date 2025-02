Mit diesen Tipps vermeiden Sie horrende Rechnungen

Der Fall der astronomisch hohen Wasserrechnung in der Gemeinde Brand-Nagelberg im Bezirk Gmünd beschäftigt auch den Verwaltungsgerichtshof. Denn ein 82-Jähriger hatte in einem Jahr einen Wasserverbrauch von 5,3 Millionen Litern, so droht ihm eine 10.000 Euro hohe Wasserrechnung. Ein durchschnittlicher Zweipersonenhaushalt verbraucht etwa 100.000 Liter.