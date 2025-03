Macron und Starmer: Große Worte, ohne Granaten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Europa verteidigungsfähiger machen. Eine „Koalition der Willigen“ soll die Ukraine militärisch absichern, falls es zu einer Waffenruhe kommt. Bereits in wenigen Tagen sollen französisch-britische Teams in die Ukraine entsandt werden, um strategische Orte für eine mögliche europäische Truppenpräsenz zu sondieren. Der britische Premier Keir Starmer spricht derweil von britischen Soldaten, die für eine Friedensmission bereitstehen. Beiden Ländern geht es auch darum, politische Handlungsfähigkeit zu beweisen – während die USA mit sich selbst und Donald Trump beschäftigt sind.