Van der Bellen im „Frontstaat“ Finnland

Finnland teilt eine rund 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland – eine geografische Tatsache, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine neue sicherheitspolitische Brisanz erhalten hat. Der Beitritt Finnlands zur NATO im Jahr 2023 war eine direkte Reaktion auf die veränderte Bedrohungslage im Osten Europas. In diesem Kontext trifft Bundespräsident Van der Bellen am Donnerstag in Helsinki auf seinen finnischen Amtskollegen Alexander Stubb. Ein Besuch, bei dem es nicht nur um bilaterale Beziehungen geht, sondern um die Frage, wie Europa in einer unsicheren Welt strategisch zusammenarbeiten kann.