Geburtstags-Radtour mit Besuch aus Österreich

Mit dem Rad ist Schwarzenegger in seiner kalifornischen Wahlheimat bekanntlich öfters unterwegs. Aber zu seinem Geburtstag am 30. Juli stand eine ganz besondere Radtour auf dem Programm. Beim Ausflug durch Santa Monica und Venice Beach hatte der „Terminator“ nicht nur Ralf Moeller mit im Schlepptau, sondern auch ein paar Freunde aus seiner alten, steirischen Heimat. Neben Stuntdouble Dieter Rauter trat auch Josef „Lucky Joe“ Strauß fleißig in die Pedale.

Gefeiert wurde dann im Anschluss, im kleinen Kreis, bei Arnie zu Hause. Dort schloss sich dann auch seine Freundin Heather Milligan an, um die Männerrunde mit etwas weiblichem Charme aufzulockern.