Trumps Ex-Berater warnt Europa vor „großem Fehler“

„Ich musste ihm das immer wieder ausreden“

„Das ist doch genau das, was Trump hören muss, um die Vereinigten Staaten da herauszuziehen.“ Die Europäer sollten daher vielmehr alles tun, um Trump keinen „Freibrief für den Austritt“ aus der NATO zu geben. Bolton musste laut eigenen Angaben bereits in Trumps erster Amtszeit dem Republikaner einen NATO-Austritt „immer wieder ausreden“. „Als ich 2018 mit ihm beim NATO-Gipfel in Brüssel war, wäre das fast passiert. Kurz vor seiner Rede rief er mich an den Tisch, an dem alle Staats- und Regierungschefs saßen, und fragte mich: ,John, sollen wir es tun?‘“.