Einwegpfand: Millionen Gebinde bereits retourniert

Verantwortung für die gesamte Pfand-Kette

Im Zuge der Umstellung befinde man sich in einem permanenten Austausch mit den Konsumenten und Konsumentinnen. Für diese betreibt Recyclingpfand Österreich eine Service-Hotline und ist per E-Mail-Adresse oder über Social-Media-Kanäle erreichbar. „Wir sind auch ein operativ tätiges Unternehmen“, so Parth. So organisierte man die gesamte Logistik von der kleinen Filiale hin zur Sortieranlage, „auch das ganze Pfand-Clearing läuft durch uns“. Zusammenfassend trage man die Verantwortung für die gesamte Kette – „wenn die Pfandrückgabe da an einem Tag nicht funktionieren würde, dann bekommen wir das mit“, ergänzte Fiala.