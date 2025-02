„Es braucht den Anreiz einer Pfandgebühr“

Zentrale Stelle für die Abwicklung ist die Recycling Pfand Österreich (EWP). Sie spricht von einem reibungslosen Start. In den ersten sieben Wochen wurden bereits eine Million Gebinde an den über 6000 Automaten im Handel retourniert, so die beiden Geschäftsführer Monika Fiala und Simon Parth. Ziel für 2025 ist eine Sammelquote von 80 Prozent. „Die werden wir auch erreichen“, sind die beiden Manager überzeugt.