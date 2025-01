Die acht wichtigsten Antworten zum Einweg-Pfand

Da die Getränkehersteller bis 31. Dezember 2024 Waren ohne Pfand-Logo produzieren durften und zum Beispiel Mineralwasser in PET-Flaschen oder Energydrinks in Alu-Dosen bis zu ein Jahr haltbar sind, wird es möglicherweise sogar bis Ende 2025 Gebinde ohne Pfand in den Geschäften geben.