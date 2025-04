EU setzt Milliarden-Strafen für Autoindustrie aus!

Die unter Druck geratene EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den Autobauern jetzt mehr Zeit einräumen, um die EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde eine gezielte Änderung der CO₂-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Grenzwerte werden die Unternehmen drei Jahre Zeit bekommen. Die Kommission will außerdem 1,8 Milliarden Euro für eine sichere und wettbewerbsfähige Lieferkette für Batterierohstoffe bereitstellen.