Rosenbauer: Ex-Lenzing-Vorstand Aufsichtsratschef

Im Marriott-Hotel in Linz stieg die außerordentliche Hauptversammlung, bei der sich mit Friedrich Roithner (Vorstand in der Pierer Konzerngesellschaft mbH), Gernot Hofer (Vorstandsvorsitzender der Invest AG) und Florian Hutter (Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs AG) drei Kandidaten der Robau der Wahl in den Aufsichtsrat stellten. Zugleich schieden Jörg Astalosch sowie Bernhard Matzner und Martin Paul Zehnder aus dem Gremium aus.