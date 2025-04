Für Mitarbeiter von KTM gibt’s wieder mehr Geld

Nach dem Pleite-Schock ist es ist ein weiteres wichtiges Signal am Weg zurück in den Alltag: Nachdem bei KTM am 17. März die Produktion der Motorräder in Mattighofen (Oberösterreich) wieder aufgenommen worden war, ist ab 1. April auch die zu Sparzwecken eingeführte 30-Stunden-Woche wieder beendet. In der gesamten Gruppe wird wieder normal gearbeitet.