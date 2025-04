50 Millionen Euro sichern KTM-Produktion für April

Bajaj hat 150 Millionen Euro für KTM reserviert

Mit Bajaj hatte der Geschäftspartner von Stefan Pierer und Miteigentümer aus Indien schon am 21. Februar intern die Weichen gestellt und danach die für diese drei Monate benötigten 150 Millionen Euro auf einem Konto geparkt. Von dort flossen dann kurz vor der Abstimmung über den Sanierungsplan am Landesgericht in Ried im Innkreis die ersten 50 Millionen Euro auf das Treuhandkonto von KTM-AG-Sanierungsverwalter Peter Vogl, der das Geld dann an den Motorradhersteller weiterleitete. Am Dienstag, 1. April, gab die Pierer Mobility AG bekannt, dass KTM bereits weitere 50 Millionen Euro „zur Wiederaufnahme der Produktion“ zur Verfügung stehen. Damit ist die Produktion für April gesichert.