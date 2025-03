Öl-Staaten wollen den Hahn wieder aufdrehen

Preise fallen an der Zapfsäule im Centbereich

An den Tankstellen dürfte der Beschluss der OPEC+, den Ölhahn wieder etwas stärker aufzudrehen, nur begrenzt Auswirkungen zeigen. „Wenn die Förderung ausgeweitet wird, ist das auf jeden Fall ein Impuls in Richtung günstigerer Ölpreise“, sagte Christian Laberer, Kraftstoffmarktexperte beim deutschen Verkehrsklub ADAC.