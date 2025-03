Nur noch vier Tore! Owetschkin nähert sich Rekord

Alexander Owetschkin ist dem Allzeit-Torrekord von Wayne Gretzky in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL wieder näher gerückt. Der 39-jährige Russe erzielte am Sonntag bei der 5:8-Heimniederlage der Washington Capitals gegen die Buffalo Sabres sein 890. Tor im NHL-Grunddurchgang. Damit fehlen dem Flügelstürmer nur noch vier Treffer auf Gretzky, der in seiner Karriere 894 Mal getroffen hat.