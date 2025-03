Bürgermeisterwahl nach Mord ist entschieden

„Z´Kiberg is am Feinsten“

Damit bleibt Kirchberg ob der Donau fest in schwarzer Hand. Der Ende Oktober des Vorjahres erschossene Langzeitbürgermeister Franz Hofer – er war von 2008 bis 2024 im Amt gewesen – hatte immer die Devise ausgegeben „Z´Kiberg is am Feinsten“. Dieser Spruch ist auch nach seinem Tod noch Motto für die „Kiberger“ geblieben.