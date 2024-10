Schockstarre am Gemeindeamt nach Mord

Der Nebel hängt tief in der 1000-Seelen-Gemeinde Kirchberg ob der Donau in Oberösterreich. Das spiegelt die Stimmung in dem kleinen Ort am Montagvormittag wider. Denn seit den frühen Morgenstunden herrscht tiefe Trauer – der Bürgermeister wurde tot aufgefunden, erschossen von einem Jäger, der noch immer auf der Flucht ist.