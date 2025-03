Ländlicher Ort versinkt in der Handy-Steinzeit

Teschnische Lösung von 1992

Als sich Pfeiffer mit den andauernden Empfangsproblemen an seinen Mobilfunkbetreiber A1 wandte, wurde ihm mitgeteilt, dass es keine weiteren Optimierungsmöglichkeiten gebe und er probieren solle, den 2G-Netzmodus zu verwenden. „Dieser Mobilfunkstandard wurde 1992 in Deutschland eingeführt und dient bis heute hauptsächlich zur Telefonie. Mobile Daten werden über GPRS oder per Edge übertragen“, entgegnet der Energieberater, der in seinem Gewerbe oft mit Handy-Apps, die schnellere und reibungslosere Verbindungen benötigen, zu tun hat. Auch über das WLAN („Voice over WiFi“), wozu A1 ebenso rät, gäbe es in den Büros grobe Aussetzer.