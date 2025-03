Kränkelnder Gall lässt vorletzte Etappe sausen

Viel Zeit verloren

Gall hatte zu Wochenbeginn in Nordspanien bei Schlechtwetter viel Zeit verloren. Zwischendurch präsentierte er sich in den Bergen wieder stark, ehe er am Samstag vor dem wegen Sturmböen deutlich verkürzten Teilstück nicht wieder aufs Rad stieg. Die unter anderem mit Primoz Roglic stark besetzte Rundfahrt endet am Sonntag auf dem traditionellen Rundkurs in Barcelona.