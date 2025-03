Stocker mit 98,42 Prozent zum ÖVP-Chef gewählt

In der Arena Nova in Wiener Neustadt hatte Stocker am Samstag ein Heimspiel. Für seine Kür am Bundesparteitag verschob die mächtige ÖVP Niederösterreich sogar die für Anfang April angedachten Landesfeierlichkeiten für das 80-Jahr-Jubiläum der Partei. Ehre, wem Ehre gebührt. Diesen Eindruck gewann man auch am Parteitag selbst.