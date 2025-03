Wieso Sturms „Maibaum“ Ja zur Steiermark sagt

„No Piesi, no Party!“ Diesen Slogan kreierten seinerzeit die Sturm-Anhänger für Simon Piesinger, der in seiner schwarzen Ära von 2014 bis 2017 ein Publikumsliebling in Liebenau war. Seit beinahe drei Jahren hält der 1,96-m-Hüne, den Sturms Zeugwart-Legende Simo Maric einst „Maibaum“ taufte, für den WAC die Knochen hin. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und alten Spielern“, erklärt der 32-Jährige das überraschende Ticket für die Meistergruppe. Mancher träumt in Wolfsberg nach dem starken Grunddurchgang jetzt sogar vom Titel.