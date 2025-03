Warum sind Männer in Shorts keine „Schlampen“?

Die Regierung nimmt nun einen neuen Anlauf. Sie möchte ein Verbot bis 14 an allen Schulen. Wie schon beim ersten Mal befürworte ich dies sehr. Das Tragen des Hijabs in so jungen Jahren hat nämlich nichts mit besonderer Religiosität zu tun. Es soll ausschließlich zeigen: „Ich bin ein ehrbares Mädchen und mache meiner Familie keine Schande. Ich bin besser als alle, die es nicht tragen.“ Die Ansicht vieler Muslime, die Familienehre hänge vom Grad der Verhüllung der Mädchen ab, werden wir mit dem Kopftuchverbot nicht verändern. Österreichische Lehrer müssen jedoch für eine Gleichbehandlung von Mädchen und Burschen an Schulen sorgen. Ein Kopftuchverbot unterstützt dabei.