Betrugsversuch durch gefälschtes Spar-Gewinnspiel

Betrüger wollten an Kreditkartendaten

„Für mich war das sofort verdächtig“, so Rudolf R. „Ich glaube, es ging einzig darum, an meine Kreditkartendaten zu kommen.“ Mehrmals habe er versucht, Spar zu kontaktieren, per E-Mail und telefonisch, doch auf eine Antwort wartete er vergeblich. „Das hat mich sehr geärgert. Ich wollte doch nur wissen, ob diese Aktion wirklich von Spar stammt.“