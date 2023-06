Alles, was Sie zur „Abfertigung neu“ wissen müssen

Erhalten Sie auch jährlich eine Kontoinformation über Ihre Abfertigungsansprüche und wissen nicht so recht, was Sie damit anfangen sollen? Wir geben Ihnen einen Überblick zur „Abfertigung neu“ und erklären, worauf Sie achten sollten. Und wir verraten, von wem und warum Kritik am derzeitigen System geübt wird.