Zu arm für Wohnbeihilfe?

Wegen 67 Euro keine Wohnbeihilfe

Frau C. rechnet alles nochmals durch und kommt auf ein ungefähres Einkommen von 2121,03 Euro netto im Monat. Sieht man sich die Voraussetzungen für die Wohnbeihilfe an, muss man als alleinstehender Antragsteller mindestens 1.209,01 Euro verdienen, pro minderjähriges Kind sind es jeweils zusätzliche 326,44 Euro. Im Fall von Frau C. und ihren drei Kindern wären das also 2188,33, die sie monatlich verdienen müsste. Wegen 67,3 Euro steht ihr also keine Wohnbeihilfe zu. Für Frau C. ein Witz: „Es darf doch sozial nicht wahr sein, dass ich wegen 67 Euro um rund 700 Euro umfalle.“