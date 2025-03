Was war Ihr peinlichster One-Night-Stand?

Laut einer Statista-Research-Umfrage ist es Männern am Tag danach besonders peinlich, wenn sie den Namen der Sexpartnerin nicht mehr wissen.

Das ist aber noch recht harmlos im Gegensatz zu den Abenteuern, von denen Menschen in den Sozialen Medien berichten: Da nimmt eine Frau versehentlich einen Lebensmittel-Dieb mit nach Hause und wundert sich am nächsten Morgen, dass all ihre Vorratsschränke leer sind. Oder ein Mann, der mit einer Unbekannten tollen Sex hatte – bis sie ihren Ex-Freund dazu eingeladen hat…