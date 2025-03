Polizisten fischten Raser und Raserin aus Verkehr

Mit 138 in 70-km/h-Zone

Am späten Abend gegen 22.25 Uhr tappte dann ein 64-Jähriger aus Wallern an der Trattnach in die Laserfalle von Verkehrspolizisten. Er war trotz 70-km/h-Beschränkung mit 138 km/h unterwegs. Die Beamten fuhren ihm nach und führten in der Oberfeldstraße eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.