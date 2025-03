Mehr Grün für die blau-gelbe Zukunft

„Das zeigt, wie nachhaltig der Verein denkt!“ Sportchef Andreas Ivanschitz staunte mit Blick auf das eingezäunte Waldstück in Hainburg, wo die Vienna in Anlehnung an das Gründungsjahr 1894 Bäume für eine grünere Zukunft pflanzen lässt. Jeder Fan kann sich um 29,95 Euro einen sichern (Infos gibt es hier). Das Projekt liegt Präsident Kurt Svoboda, der in Hainburg daheim ist, am Herzen. Stand derzeit müssen die Sorgen in Döbling nicht groß sein, dass er oder Vize-Boss Roland Schmid als künftiger Präsident an den ÖFB verloren geht.