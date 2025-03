Maul- und Klauenseuche: Heer unterstützt Slowakei

Die Katastrophenhilfeeinheit AFDRU beginnt am Mittwoch ihren Assistenzeinsatz im Nachbarland. Insgesamt werden eine Soldatin und 51 Soldaten aus Österreich in der Slowakei eingesetzt. Das Bundesheer entsendet diese mit 18 Fahrzeugen, davon sechs Spezialfahrzeuge, und Gerät in den Einsatzraum Dunajská Streda. Dieses Gebiet befindet sich ca. 40 km südöstlich des burgenländischen Grenzübergangs Kittsee.