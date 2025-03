London besorgt: Schaf an Vogelgrippe erkrankt

Die Regierung in London betonte dabei, dass es zwar der erste Nachweis von H5N1 bei einem Schaf sei, das Virus jedoch bereits in anderen Ländern bei Nutztieren festgestellt wurde. Es gebe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für den britischen Viehbestand. Die britische Regierung richtete am Montag an die Öffentlichkeit, dass der Fall im Rahmen routinemäßiger Überwachungen von Nutztieren auf einem Hof in Yorkshire festgestellt wurde, auf dem zuvor bereits das Vogelgrippe-Virus H5N1 bei anderen gehaltenen Vögeln bestätigt worden war.