Vogelgrippe weiter verbreitet als angenommen

Im Zuge von Bluttests an Tierärzten in 46 US-Bundesstaaten und in Kanada sei festgestellt worden, dass sich H5N1 unbemerkt unter Menschen verbreitet hatte. Allerdings ist eine Übertragung von Mensch an Mensch noch nicht nachgewiesen worden. Von den 150 an der Untersuchung teilnehmenden Veterinärmedizinern erklärten 25, dass sie mit infizierten bzw. womöglich infizierten Milchkühen in Berührung gekommen seien.