Albaniens Präsident wirbt für Meloni-Modell

Albanische Militärkooperation „kein Grund zur Sorge“

Begaj sprach auch die derzeit wieder angespannte Situation am Westbalkan an. Neben der Krise in der bosnischen Republika Srpska sorgt eine unlängst vereinbarte Militärkooperation zwischen Albanien, Kroatien und dem Kosovo für Aufregung. Der Staatsgast aus Albanien versuchte aber zu beruhigen: Dies sei „kein Grund, sich Sorgen zu machen“. Die Kooperationserklärung sollte auch von Serbien nicht als Drohung wahrgenommen werden. Die beteiligten Länder seien „noch nie in der Vergangenheit an einem Konflikt interessiert gewesen“. Der Weg zu Frieden und Stabilität bestehe aus Dialog und Kompromissen. Es gehe darum, den Alltag „besser zu machen“, so der albanische Präsident.