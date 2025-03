„Willige Drittstaaten“ zu finden, ist sehr schwer

Kritik an Merz-Modell

Ein Vorgehen wie jenes, das die deutsche CDU/CSU nun plant, sieht Kohlenberger kritisch. „Dass Deutschland Migranten und Asylbewerber notfalls auch ohne Zustimmung der Nachbarländer an den deutschen Grenzen abweisen will, verlagert das Problem nur auf die Nachbarländer und in letzter Konsequenz wieder an die europäische Peripherie“, sagt die Migrationsforscherin. Als Lösungsansätze sieht die Forscherin – neben der Einhaltung des geltenden Rechts – einerseits eine faire, rechtsstaatliche und „halbwegs schnelle“ Abwicklung von Asylverfahren. Andererseits brauche es eine „ menschenwürdige Unterbringung“ der Asylsuchenden. Aktuell gebe es hierbei aber vielmehr einen „Wettbewerb nach unten“, wo die EU-Staaten versuchen, möglichst unattraktiv zu gestalten.